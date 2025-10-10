Beatriz Parera, sobre los pagos de Ábalos a prostitutas: "Estos desplazamientos eran una práctica habitual"

La periodista, en Al Rojo Vivo, señala que el eje del caso Koldo está en descubrir de dónde salía el dinero y destaca un dato importante del informe: "Durante años, Ábalos no sacó efectivo; era Koldo quien se lo daba directamente".

La periodista Beatriz Parera pone el foco en los nuevos mensajes de la trama Koldo durante su intervención en el programa Al Rojo Vivo. De los mensajes intervenidos se desprende que el exasesor de José Luis Ábalos gestionaba distintos gastos personales del exministro, desde ingresos a sus hijos hasta regalos y transferencias de dinero destinadas a las mujeres con las que se relacionaba.

Para Parera, el núcleo de la investigación está en descubrir el origen del dinero. "Hay un dato evidente —explica—: durante años, Ábalos no sacó dinero en efectivo de un cajero, sino que era Koldo quien se lo proporcionaba directamente".

La periodista también destaca que, según los mensajes, existían dos cajas, la A y la B, de donde se obtenían los fondos. "Mi sensación es que todos estos pagos provenían de los fondos en B. ¿De dónde salían exactamente? Eso es lo que la investigación deberá determinar", señala.

Consultada sobre la estrategia de defensa que Koldo García podría llevar a cabo en el Tribunal Supremo, Parera fue tajante: "Creo que Koldo ha sido el más consistente. En las últimas declaraciones se ha mantenido en la misma línea: en la última, se negó a declarar. No hay nada que indique que ahora vaya a actuar de otra manera".

Según Parera, Koldo ha jugado siempre "a la distracción o al silencio", plenamente consciente de que cualquier palabra puede ser utilizada en su contra.

La periodista recuerda además que los mensajes conocidos hasta ahora son solo una parte del material y que queda mucho más por salir a la luz.

Por último, subraya que los mensajes revelan que los desplazamientos y gastos que Ábalos destinaba a sus amigas o prostitutas no fueron hechos aislados, sino una práctica habitual entre 2019, 2020 y parte de 2021. "El dinero para esos pagos y para el ‘caché’ de las amigas provenía de esos fondos de los que todavía no se conoce la procedencia", concluye Parera.

