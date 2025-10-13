Jesús, tras siete horas atrapado en la AP-7 con sus hijos por la dana Alice: "Hubo momentos de tensión"

La dana Alice ha provocado especiales estragos en la zona de Tarragona, llegando a producir cortes de la AP-7. Más Vale Tarde habla en este vídeo con uno de los cientos de conductores que quedaron atrapados allí durante más de 7 horas.

La dana Alice sigue cebándose con el litoral mediterráneo después de provocar importantes inundaciones en la zona de Tarragona. Las lluvias torrenciales también dejaron atrapados a muchos conductores en la AP-7 durante horas.

Más Vale Tarde ha podido hablar con uno de ellos, Jesús Gellida, que explica que estuvo atrapado en la AP-7 durante más de siete horas y situado "en el ojo del huracán".

En el vídeo sobre estas líneas asegura que pasó miedo, sobre todo porque llevaba a sus dos hijos, el mayor de 11 años y la pequeña de 5, en el coche. "Hubo momentos de tensión cuando volvió a llover fuerte y no sabía qué hacer si volvía a subir el agua por la carretera", señala.

Asegura que nadie les ayudó o les explicó cómo actuar, y que las noticias que recibían llegaban por la radio, que tuvo que cambiar porque su hijo empezó a ponerse nervioso porque "entendía que la situación era grave".

Finalmente señala que pudieron hablar con un guardia civil, que les comentó que estaban intentando abrir la vía, algo que finalmente ocurrió al cabo de siete horas.

Mientras cuenta que su hija "se durmió enseguida", en el caso de su hijo costó más calmarle porque "veía cómo caía el agua y estábamos en el ojo del huracán", motivo por el que reconoce que "yo también estaba nervioso".

