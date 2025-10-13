Thais Muñoz explica qué se dijo en los corrillos sobre Sánchez tras abandonar antes de tiempo los actos del 12-O

Thais Muñoz, periodista de laSexta, relató en Más Vale Tarde cómo se vivió desde dentro la ausencia de Pedro Sánchez en la recepción del Palacio Real tras el Día de la Hispanidad, un gesto que sorprendió a los asistentes y generó diversas críticas.

"Se vivió con bastante sorpresa, de hecho era uno de los asuntos más comentados entre los periodistas y los más veteranos, nos decía que no recuerdan ningún otro besamanos en el que después no participase en esos corrillos un presidente del Gobierno", explica la periodista.

Asimismo, añade que desde Moncloa explicaron que Sánchez se había tenido que ir antes de tiempo de la recepción para preparar su viaje a Egipto. "Moncloa nos decía que nos había estado esperando, pero que habíamos pasado más tarde de lo habitual por el besamanos. Y es cierto, porque pasamos casi los últimos, pero a las 14:10 horas ya estábamos listos para hacer ese corrillo y Sánchez no estaba", relata Thais Muñoz.

Por otro lado, señal que sí que pudo hablar con el ministro de Transportes, Óscar Puente, él cuál "relativizó bastante la marcha precipitada" del presidente del Gobierno.

