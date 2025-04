Javier Martínez-Brocal, sobre el funeral del papa: "Ha eliminado elementos que pudieran identificarlo con un monarca lejano"

Tras el fallecimiento del papa Francisco hoy a las 7:35h, ya se han desvelado algunos detalles sobre su funeral. "Un solo ataúd, no serán tres, no habrá catafalco, no habrá mitra, no habrá báculo", apunta Iñaki López, "él ha diseñado un funeral sencillo como eran sus gustos, alejado de la ostentación y el lujo que hemos visto en el entierro de otros papas". Javier Martínez-Brocal indica que esta era "una de las líneas conductoras del pontificado".

"Lo que ha intentado era eliminar todos los elementos que pudieran identificar al papa con una especie de príncipe renacentista, con un monarca lejano y ha ido deshaciéndolos", añade el corresponsal. El periodista cuenta que el propio papa le contó que "viendo el funeral de Benedicto XVI sentía que no era posible para la gente identificar en ese funeral el de una persona de su propia familia". "Decía que quería que su funeral fuera como el de un católico normal", añade Martínez-Brocal.

Iñaki también ha manifestado su sorpresa al saber que es posible que en unas horas se conozca el contenido de su testamento. El corresponsal indica que los testamentos de Juan Pablo II y Benedicto XVI "pueden servir como modelo para saber lo que el papa puede decir". "Tiene una parte en la que dona sus pertenencias, sus propiedades, si es que las tiene a alguien y, luego, también hace una reflexión sobre cómo ha querido vivir y cómo está afrontando la muerte", indica, "es un texto que ayudará a ver cómo ha vivido el papa estas últimas horas".

López pregunta si los papas suelen dejar bienes tangibles como, por ejemplo, una cuenta corriente. "No", aclara Martínez-Brocal. Como indica el corresponsal el papa no tenía sueldo mensual entonces "no tiene ahorros ni una cuenta corriente que ceder a nadie". En cuanto a las donaciones, el periodista apunta a que esas donaciones eran para la institución. "La cuenta corriente que reúne los donativos que recibe el papa ahora ser hará cargo de ella el próximo pontífice", explica. En cuanto a sus posesiones como sotanas, imágenes o estatuas que él pudiera tener, Brocal expone que el sumo pontífice habrá indicado a quién se deben entregar. "En general, suelen ser para alguna institución", concluye.