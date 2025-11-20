Temperaturas por debajo de los diez grados y heladas: llega el frío polar a España por una masa ártica

El invierno ya ha llegado a nuestro país y nos dejará durante los próximos días termómetros con valores negativos. Además, se espera que la cota de nieve vaya descenciendo progresivamente.

El frío que comenzamos a notar compartirá el protagonismo con la nieve durante los próximos dos días. La entrada de una masa ártica en la Península Ibérica hará que las máximas se sitúen por debajo de los 10 grados en todo el país, a excepción del suroeste y los litorales. Asimismo, se esperan fuertes heladas en la zona de los Pirineos; algo más moderadas en sistemas montañosos de la mitad norte y las Béticas y débiles en zonas como la meseta Norte.

Este jueves se ha producido un descenso generalizado de las temperaturas prácticamente en todo el país. Como suele ser habitual, zonas de Castilla y León, como Ávila, Salamanca o Burgos, han registrado las temperaturas máximas más bajas, con seis y siete grados. Además, los mercurios han empezado a tiritar a partir del mediodía en puntos del País Vasco, Navarra y Cantabria. De hecho, hasta nueve comunidades han activado avisos, no tanto por el frío, sino por la nieve. La cota podría descender hasta los 600 metros en todo el norte y dejar nevadas de hasta 20 centímetros.

De cara al viernes, las temperaturas seguirán bajando y, de nuevo, solo Canarias se librará del frío invernal. Igualmente, se darán heladas en buena parte del interior peninsular, a excepción de zonas bajas del cuadrante suroeste y del Ebro. En los sistemas montañosos se mantendrán igual que el día anterior. Una novedad es que la cota de nieve bajará hasta los 300-400 metros en el Cantábrico y alto Ebro. Se espera que las capa que dejen sea de 10-20 cm.

A partir del sábado la situación mejorará. Esto se debe a que entrará una masa atlántica que traerá más calidez, así como un ascenso de las temperaturas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.