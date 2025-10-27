Iñaki López: "Es una vergüenza que, a punto de cumplirse un año, nos enteremos de una nueva mentira de Mazón"

El presidente de la Generalitat Valenciana habría acompañado a la periodista Maribel Vilaplana hasta su vehículo, aparcado en un parquin, tras comer juntos en El Ventorro. Este dato difiere de la versión dada por Mazón sobre ese día.

A pocos días de que se cumpla un año de la DANA que dejaba 230 muertos, se siguen conociendo novedades sobre ese día. Como señala Cristina Pardo, estas son "lamentables y sonrojantes". La presentadora de Más Vale Tarde expone que Carlos Mazón "ha seguido mintiendo con respecto a lo que hizo la tarde de la DANA".

"Y la periodista que estaba comiendo con él, Maribel Vilaplana, también", añade Pardo. Se ha sabido que el presidente de la Generalitat Valenciana "todavía decidía acompañar al parquin a Vilaplana después de la comida y de la larguísima sobremesa".

Mazón, ante las preguntas de los periodistas sobre este hecho, tampoco ha querido dar explicaciones. "Es realmente una vergüenza que, a punto de cumplirse un año, nos enteremos de una nueva mentira más de Mazón", expone Iñaki López, "en este caso un detalle que parece que nos había ocultado".

El presentador del programa laSexta hace referencia a la carta enviada por la periodista a los medios en la que, en ningún momento, se hacía referencia a que el presidente valenciano la acompañó hasta su vehículo. En su carta, Vilaplana daba a entender que la despedida "tuvo lugar en el interior del Ventorro". "Tampoco nos dijo nada de este aparcamiento, igual, ahora se reactiva su memoria a tenor de que tiene una declaración como testigo frente a la jueza de Catarroja", concluye López.

