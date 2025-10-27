Una vecina de Andoain, ante la presencia del asesino en serie Ximo Ferrándiz: "¿Reinserción? Una mierda. La cabra tira al monte"

Hace dos años este asesino abandonaba la cárcel después de haber cumplido una condena de 25 años por violar y matar a cinco mujeres. Los vecinos del municipio de Guipúzcoa han descubierto su presencia tras ser denunciado por su expareja.

Los vecinos de Andoain, Guipúzcoa, están muy alarmados ante la presencia en el municipio del asesino en serie Ximo Ferrándiz. Pese a que este lleva un año viviendo en esta población, sus vecinos se han enterado recientemente de su presencia debido a que su expareja lo ha denunciado por acoso.

Ferrándiz, que actualmente tiene 62 años, mató y violó, entre 1995 y 1996, a cinco mujeres. Hace dos años quedó en libertad y, a pesar de que manifestó su intención de ir al extranjero, finalmente, ha mantenido su residencia en nuestro país.

La Ertzaintza ha indicado a laSexta, como expone Leo Álvarez, que no van a poner un vehículo en la puerta del domicilio de Ferrándiz, para vigilarlo, pero sí que se está vigilando a su expareja para evitar que este se pueda acercar a ella.

Los vecinos de Andoain no han dudado en manifestar su preocupación por su presencia debido a que tampoco saben cómo es su aspecto actual. Miguel Ángel Ambrosio cuenta que un hostelero con el que han podido hablar ha dicho que sí que pudo interactuar con Ferrándiz hace unos días ya que este le preguntó por una famosa discoteca de Irún.

"Siempre estás con el nerviosismo de si es una persona que puede, de nuevo, cometer esos hechos", manifiesta una vecina. "Es importante que la comunidad se dé cuenta del rostro de esta persona", comenta otro chico. Una vecina expresa que siente "miedo" ya que no conoce su aspecto físico.

Otra mujer, tajante, afirma que quieren "que se largue de aquí". "Que hagan lo que sea y que lo echen", añade, "no tendría que haberlo sacado ni de la cárcel". Otra señora apunta a la reinserción. Pero esta, molesta, replica: "¿Qué vamos a esperar a que cometa otro delito?". Y sentencia: "A mí eso de la reinserción... una mierda. La cabra siempre tira al monte".

