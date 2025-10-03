María Claver, sobre el informe de la UCO sobre Ábalos: "Llama la atención la utilización del cash, el resto no podemos"

La UCO ha remitido un informe al Tribunal Supremo un informe de casi 300 páginas en el que se analiza el patrimonio del exministro socialista. En el mismo, además, incorporan la fotografía de dos sobres con dinero con el logo del PSOE.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo un extenso informe patrimonial de José Luis Ábalos. En el mismo se habla sobre posibles entregas de dinero del PSOE a Ábalos que tampoco habrían sido declarados. En el informe, además, hay dos fotografías de sobres con el logo del Partido Socialista que tienen dinero en su interior.

El PSOE ha expuesto que todos los pagos están justificados. Como señala Zaida Cantera, el PSOE ha dado explicación a esa falta de respaldo documental y que, en su opinión, si la UCO tenía alguna disquisición con respecto a algún dato, "hubiera bastado con preguntarle al PSOE".

"La UCO no ha sabido referenciar", añade, "ha considerado que ese sobre consistía en un único asiento contable y resulta que pertenece a dos asientos contables completamente diferentes". "¿Y por qué no se refleja en la contabilidad?", pregunta Cristina Pardo. "Sí se refleja", responde Cantera, "ha sido quien ha hecho el informe de la UCO quien no ha sabido referenciarlo".

Alfonso Pérez Medina señala que si la UCO pensara que eran sobresueldos lo habría señalado en su informe. "Los descuadres que hay son de cantidades relativamente pequeñas", añade el periodista, "son cantidades que aparecen en los mensajes que intercambió Patricia Úriz, la mujer de Koldo, con Koldo García de supuestas entregas que habría ido a recoger a la calle Ferraz y que no tiene un reflejo en la contabilidad oficial".

"O sea que es poco", apunta María Claver, "este es el argumento". "Me encanta porque vamos viendo cómo evoluciona, cómo madura el PSOE, cómo maduran sus argumentos", afirma la periodista, "lo de los sobres llenos y las conciencias vacías, bueno, sobres llenos... pero poco".

Claver indica que la UCO está "describiendo unos hechos, eso ya se tendrá que juzgar". "Lo que llama mucho la atención", en su opinión, "es que la utilización del cash, muy típico de los casos de financiación irregular". "La utilización del dinero que el resto de ciudadanos no podemos", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.