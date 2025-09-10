Iñaki López, a Santiago Abascal: "Si no le dejan insultar, encima que se levanta y va a trabajar"

El líder de Vox, durante una intervención en el Congreso de los Diputados, ha calificado a Pedro Sánchez como "corrupto", "traidor" e "indecente". Esto ha provocado que Francina Armengol le haya pedido evitar los insultos.

Durante una intervención en el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal, líder de Vox, ha utilizado un tono muy duro contra la inmigración. Esto ha provocado que, incluso, Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, le haya pedido rebajar el tono.

Abascal ha pregunta al presidente del Gobierno el dinero que han gastado "en promover y mantener la inmigración ilegal". "Antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel", añadía el líder de Vox, y no dudaba en concluir sus palabras calificaba a Pedro Sánchez de "corrupto", "traidor" e "indecente".

Armengol reprochaba entonces al líder de Vox, comenzar la sesión parlamentaria, de nuevo, con "mala educación". Pedro Sánchez, por su parte, respondía a Abascal con datos explicando que, por ejemplo, el 94% de los migrantes que viven en España "han llegado por vías regulares y legales".

"Lo único que quieren es pobreza", reprochaba el presidente del Gobierno. "Si no le dejan insulta a Abascal, encima que va, se levanta y acude a trabajar", ironiza Iñaki López, "¿le van a quitar ese argumentario?".