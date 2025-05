Iñaki López, sobre la salsa de ron de María Lo: "Me bautizaba con esto..."

La chef ha preparado unos medallones de solomillo ibérico que ha acompañado con una deliciosa salsa de ron. El presentador de Más Vale Tarde no ha podido evitar probarla mojando un poco de pan.

La chef María Lo enciende los fogones de Más Vale Tarde para elaborar una deliciosa receta: medallones de solomillo ibérico al ron. En esta elaboración, una de las partes más importantes es su salsa. Para elaborarla, además de aprovechar los jugos que han dejado los medallones en la sartén, utiliza también mantequilla así como ron.

La cocinera, primero, ha añadido el alcohol a la sartén para así disolver los jugos del solomillo. Cuando este se ha reducido a la mitad, se añade el caldo de carne, el zumo de limón y, de nuevo, se deja reducir a la mitad. En ese momento, se añaden los solomillos marcados y, después, la mantequilla en dados. Para que la salsa se vaya ligando, se remueve con unas varillas.

"Qué bien huele, María, por el amor de Dios", le dice Cristina Pardo a la cocinera. Iñaki López no duda en coger un trozo de pan para probar la salsa. "¡Qué sinvergüenza es!", afirma María. "¡Cómo está esto!", declara el presentador, "me bautizaba con esto y no con agua del Jordán".

"¿A que el chorrito de limón le queda bien?", pregunta María. "Joder si le queda bien...", responde López. Cristina Pardo tampoco se puede resistir a probar la salsa como su compañero. "Buenísimo", afirma Pardo.