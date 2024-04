Más Vale Tarde arranca hoy con felicitación especial de Gonzalo Miró a Iñaki López, aficionado del Athletic Club de Bilbao confeso, por el título de Copa del Rey conseguido por su equipo. "Nos ha costado 40 años, tú y yo ni habíamos nacido", responde el presentador mientras se abraza con el colaborador.

"No se baja del escalón, es como Almeida", comenta Gonzalo Miró en el vídeo sobre estas líneas, mientras Iñaki también recibe las felicitaciones de Chema Crespo: "Parece que he sido padre por tercera vez", agradece.

"El jueves no libro, pero estaré trabajando allí, precisamente, junto a la Gabarra", anuncia Iñaki, mientras Cristina Pardo asegura que "entiendo perfectamente" las felicitaciones: "Ya me gustaría a mi que hubiera ganado Nadal y me hubierais felicitado a mi".