Teresa Domínguez señala que el ladrón de Calatrava podría no tener "muy planificado" el robo: "No parece el mejor momento"

La periodista explica que la policía está investigando tanto las llamadas recibidas por el ladrón como las cámaras de seguridad situadas cerca del domicilio del arquitecto en otros puntos en los que estuvo anteriormente.

Siguen las dudas entorno al robo sufrido por Santiago Calatrava. El arquitecto portaba un modelo muy particular y, además, el ladrón recibió varias llamadas de un número de Suiza, lugar en el que reside Calatrava, lo que ha llevado a sospechar que el robo podría ser un encargo.

Teresa Domínguez, periodista de 'Levante-EMV', explica que el ladrón todavía no ha querido prestar declaración, "y se presupone que hará lo mismo en el juzgado de guardia". La Policía Nacional, por su parte, continua la investigación entorno a este suceso.

Entre otras cosas, se han investigado las llamadas recibidas por el ladrón. Los investigadores, además, también están revisando las cámaras de seguridad, situadas en el entorno del domicilio del arquitecto, y en algunos puntos en los que estuvo anteriormente, "con la esperanza de ver si en esas grabaciones se repite alguna persona o aparece el detenido".

El robo, como señala la periodista, se produjo cuando el arquitecto estaba junto a su yerno, una persona más joven y en forma. "No parece el mejor momento", indica. "Cuando hecha a correr lo hace a lo largo de ese Pont de Fusta que, al otro lado, tiene la jefatura de la Comisaría de la Policía de la Generalitat", indica. "Eso puede obedecer al desconocimiento", reflexiona Domínguez. "es una persona que no vive en Valencia, por tanto, no lo tenía muy planificado".