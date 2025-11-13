Trabajo avisa de un "ataque malicioso" a su web para evaluar los riesgos de las empleadas del hogar

¿Por qué es importante? El sitio ha quedado fuera de servicio un día antes de que acabe el plazo para tener formalizados los planes de prevención en el empleo doméstico.

La página web 'Prevención10.es' del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sufrido un "ataque malicioso" que la ha dejado inoperativa un día antes de que sea obligatorio evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar. Este servicio gratuito, destinado a empresas con hasta 25 trabajadores, es crucial para gestionar y prevenir riesgos laborales. El plazo para que los empleadores domésticos realicen esta evaluación finaliza el 14 de noviembre, con multas de hasta 49.000 euros por incumplimiento. La obligación se establece en el Real Decreto 893/2024 y busca brindar seguridad jurídica y apoyo a quienes contratan personal doméstico.

"La aplicación está sufriendo una caída del servicio que inicialmente se identificó como una sobrecarga por el elevado flujo de personas usuarias y que, finalmente, hemos confirmado que se trata un ataque malicioso. Estamos trabajando para restablecerla lo antes posible. Gracias por la comprensión", ha informado el Ejecutivo en Telegram.

Se trata de un servicio público gratuito de asesoramiento en prevención de riesgos laborales que permite gestionar los riesgos laborales a las empresas de hasta 25 trabajadores.

Así, este viernes 14 de noviembre finaliza el plazo para que las personas que cuentan con personal doméstico hayan realizado la evaluación de riesgos laborales e informen sobre ello a sus trabajadores. El incumplimiento prevé multas entre 2.451 y 49.000 euros, según han confirmado desde el departamento que dirige Yolanda Díaz.

Según ha recordado el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), esta obligación para los empleadores de personal doméstico se recoge en el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.

La evaluación de riesgos laborales es un requisito que exige la Ley de Prevención de Riesgos laborales y hasta ahora las personas empleadoras de este colectivo no estaban obligadas a realizarla.

El acto de presentación de la herramienta tuvo lugar en mayo en un acto del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), al que asistió la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Por su parte, Díaz se refirió a las mujeres que contratan en el hogar "no por un privilegio, sino por necesidad". "Y a ellas también les decimos hoy, nos dirigimos a ellas y les decimos que también no están solas. Esta herramienta también está hecha pensando en ellas. Y esto, como digo, no es un castigo. No es que les pongamos más trabas administrativas. Es justamente lo contrario. Es un apoyo. Es seguridad jurídica. Es acompañamiento público", argumentó.

