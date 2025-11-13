Afra Blanco señala la necesidad de inversión ferroviaria en España: "Es el gran problema"

El Partido Popular ha conseguido que salga adelante una propuesta para que vuelvan las indemnizaciones para los retrasos en los viajes de AVE a los valores establecidos antes de que Óscar Puente los modificara en julio.

El Congreso de los Diputados ha votado para que vuelvan las indemnizaciones por retrasos en los viajes de AVE. A pesar de ello, Óscar Puente, ministro de Transportes, ha expresado sus dudas sobre esta medida ya que solo ser aplicaría a Renfe y no a todas las compañías que operan en nuestro país.

Christian Calcerrada se ha desplazado hasta la Estación de Atocha para conocer el sentir de los viajeros a este respecto. Un chico está de acuerdo con la medida del Congreso ya que es "una forma de comprometerse con un servicio que no se está dando como correspondería".

Otro chico indica que, si hay retrasos y no se cumple el horario, "está muy bien que indemnicen a la gente". Otro, por su parte, señala que ha llegado "hasta una hora tarde" y solo le pedían disculpas.

Afra Blanco considera "interesante" el debate, pero "tiene que realizarse, sobre todo, con las propias en el marco de la comprensión de que no solo opera Renfe". La sindicalista considera, además, que "el gran problema sigue siendo la falta de inversión".

