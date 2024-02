En su entrevista con Ana Belén, Jordi Évole se atreve a marcarse un dueto con la artista, que interpreta su clásico 'El hombre del piano' mientras el presentador la acompaña con la armónica en un karaoke.

Una actuación que maravilla a Cristina Pardo e Iñaki López por la prodigiosa voz de la cantante, pero que el presentador aprovecha también para lanzar alguna mofa a su compañero: "Jordi, mueves más la cabeza que Pablo López al piano, ¿te acuerdas del pianista de Barrio Sésamo? Qué barbaridad, ni un guitarrista heavy", bromea.

"Yo me inspiro en ese pianista de Barrio Sésamo, es mi referente. Yo hice lo que pude, Iñaki. Estaba allí con una diva, con una mujer espectacular que lleva mil años haciendo esto y lo hace de maravilla. Yo me defendí como mínimamente pude, haciendo lo que uno hace en estos casos, que es el payaso", se excusa entre risas Évole, que no obstante asegura que "está gracioso el momento": "¿Tú has visto algún programa donde un presentador patán acabe cantando en un karaoke con Ana Belén?", reivindica.

