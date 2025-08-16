Ahora

Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, se convierte en "catastrófico" y alcanza la categoría 5

Los detalles Los vientos máximos se acercan a los 255 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) de Estados Unidos. Este ciclón se encuentra a unas horas a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico.

El huracán Erin, el primero de la temporada en el Atlántico.El huracán Erin, el primero de la temporada en el Atlántico.Agencia AP
El huracán Erin, que viaja por el Atlántico durante estas jornadas, se ha intensificado este sábado hasta convertirse en una tormenta "catastrófica" en categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

Los vientos máximos se acercan a los 255 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) de Estados Unidos. Este ciclón, que está desplazándose en sentido oeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora, se encuentra a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico.

Este fenómeno, por ahora, no se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema y mantener precaución.

Tal y como han pronosticado, el huracán se movería durante el fin de semana por el norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Se espera que en estas zonas las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días, estima el NHC.

Asimismo, advirtió además que el oleaje generado por Erin afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos. Esta tormenta surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Si sigue evolucionando, se cree que podría ser uno de los huracanes más fuertes de la historia.

