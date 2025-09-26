Iñaki López, tras las palabras de Garamendi: "Cada vez que se incrementan los derechos de los trabajadores, los empresarios siempre se han quejado"

El presentador de Más Vale Tarde ha respondido al presidente de la CEOE señalando que los "empresarios siempre se han quejado" con las peticiones de los trabajadores, pero luego "el país sigue creciendo".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la reducción de la jornada laboral propuesta por Yolanda Díaz. "[[LINK:INTERNO|||Article|||68d6554a5c37090007e81b70|||¿Tú crees que Carlitos [Alcaraz] trabaja 37,5 horas a la semana?]] No", aseveraba este jueves en el foro Forbes Spain Economic Summit 2025, donde también sostuvo que "mucha gente tampoco quiere trabajar" en España, mientras que en países como la India, así como en África o Iberoamérica, "todos quieren trabajar".

Unas palabras que han generado la reacción de Pedro Águeda en Más Vale Tarde: "El problema es que el representante de los empresarios da cuenta de cómo muchos de ellos están tan alejados de la realidad. Seguro que a cualquiera de las personas que se suben todas las mañanas en un andamio o las que trabajan en el campo les encantaría pasar muchas horas jugando al tenis, entrenando duro. No se puede hacer esa analogía".

"Es un poco preocupante que los empresarios, o su portavoz, piensen así. Asusta y nos tiene que mantener alerta de lo separados que tienen que estar de las decisiones que tomen los gobiernos porque no tienen nunca el interés de la clase trabajadora", ha añadido el periodista.

Por su parte, Iñaki López ha recordado que los empresarios "siempre se han quejado": "Con las subidas del sueldo mínimas, con las rebajas laborales... Cada vez que se incrementan los derechos de los trabajadores, los empresarios siempre se han quejado. Luego el país sigue creciendo".

