Iñaki López: "A Monedero ha habido que explicarle que sobar a la gente no está bien"

Juan Carlos Monedero está en el centro de la polémica después de que se haya conocido la denuncia de una alumna de la Universidad Complutense de Madrid que aseguró que el fundador de Podemos la acosó.

En los últimos días ha circulado un vídeo de 2018 en el que el propio Monedero reconocía que tenía comportamientos machistas y que incomodaban a mujeres, aunque aseguraba que lo hacía de manera inconsciente. "Me he dado cuenta de que para muchas mujeres eso se convierte en un gesto que les molesta", afirmó entonces el exdirigente de Podemos.

Iñaki López no ha podido esconder su asombro ante estas declaraciones: "A Monedero ha habido que explicarle que sobar a gente que no lo solicita no es agradable". "¿No era lo suficientemente inteligente para saber que sobar no está bien?", ha añadido para concluir el presentador de Más Vale Tarde.