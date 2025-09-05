Iñaki López, tras leer la carta de Maribel Vilaplana: "Me parece una bisoñez importante teniendo en cuenta la gravedad de los hechos"

"Me llama la atención que dice que no parecía especialmente preocupado el president a las 18:30 horas, cuando en el informativo del mediodía ya habíamos visto helicópteros sacando a la gente de sus casas", ha expresado el presentador.

Iñaki López ha reaccionado en Más Vale Tarde a la carta de la periodista Maribel Vilaplana, la mujer que acompañaba al president valenciano durante "la nefasta" jornada del 29 de octubre. "Vilaplana ha roto su silencio y lo ha hecho con una carta donde se ha vaciado y ha confesado muchas cosas y ha contado lo mal que lo pasó. Además, nos ha recordado, por si caben dudas, que a quien hay que pedir responsabilidades es a Carlos Mazón, porque ella ni tiene ni es la persona indicada para dar respuestas", ha subrayado el presentador de Más Vale Tarde.

La periodista le dijo a Mazón que no quería que su nombre saliera en ese episodio, que lo que había ocurrido "había sido una coincidencia", y no quería estar vinculada a un suceso "tan doloroso como el que había ocurrido". "Me parece una bisoñez importante teniendo en cuenta la gravedad de los hechos", ha expresado López.

Así, el periodista ha destacado que "ella dice en la carta que sale a las 18:30 horas y que no tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo". "Me llama la atención que dice que tampoco parece que estaba especialmente preocupado el president a las 18:30 horas, cuando en el informativo del mediodía de esta casa ya habíamos visto helicópteros sacando a la gente de sus casas, y cuando a las 15:00 horas, tres horas y media antes de que el señor Mazón se levantara de la mesa, ya la UME estaba desplegada en varios municipios valencianos", ha concluido, a modo de crítica.