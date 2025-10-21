Televisión, teléfono fijo y baño individual: así es la celda de nueve metros cuadrados donde ha ingresado Sarkozy

El contexto El expresidente ha ingresado este martes en la cárcel parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Nicolas Sarkozy se ha convertido en el primer exjefe de Estado francés en ingresar en prisión, cumpliendo una condena de cinco años por conspiración criminal relacionada con la recaudación de fondos para su campaña electoral de 2007 en Libia. Este martes, acompañado por su esposa Carla Bruni, se despidió de sus partidarios antes de dirigirse a la prisión de La Santé. Esta prisión ha albergado a figuras notables como Bernard Tapie y Maurice Papon. Sarkozy estará en una celda de nueve metros cuadrados, bajo un régimen de aislamiento, con acceso limitado a paseos y recreo.

Nicolas Sarkozy se ha convertido oficialmente en el primer jefe de Estado francés en ingresar en prisión. Su vida, desde hoy será en una celda de apenas nueve metros cuadrados.

Este martes nos ha mostrado su última imagen en libertad. De la mano de su mujer, Carla Bruni, Nicolas Sarkozy ha hecho el 'paseillo' de despedida. Tratando de mantenerse fuerte, ante decenas de partidarios que han ido a apoyar al expresidente a las puertas de su casa clamando libertad minutos antes de poner rumbo a la prisión de La Santé.

Sarkozy se dispone a cumplir una condena sin precedentes de cinco años de prisión por conspiración criminal tras intentar recaudar fondos para la campaña electoral de 2007 en Libia. Va a cumplir prisión donde figuras notables han cumplido condena.

Así es la celda de Sarkozy

Nada más cruzar la puerta de prisión, el expresidente de la República se ha enfrentado al mismo protocolo que todos los presos. Primero ha recibido una guía de bienvenida y el reglamento interno del centro. Le han tomado las huellas, le han hecho una foto, y le han asignado su número de preso.

Acto seguido, Sarkozy ha tenido que dejar en el vestuario sus objetos prohibidos, aunque puede llevar su anillo de casado. Más tarde, le ha han hecho un registro corporal y le han entregado un kit con ropa interior, sábanas y vajilla.

Al tratarse de un expresidente va a estar en un módulo de aislamiento, por seguridad, en una celda para él solo. La celda de Sarkozy tendrá una superficie de nueve metros cuadrados en la que tendrá un baño individual con una ducha, televisión, teléfono fijo, una mesa y una silla, una cama y un colchón, uno o dos muebles bajos y una ventana con barrotes.

Según ha indicado el director de la Administración penitenciaria, Sébastien Cauwel, Sarkozy estará "bajo un régimen específico, un régimen de aislamiento" aunque, ha dicho, "siempre tendrá acceso a paseos solo dos veces al día, tendrá acceso a una sala de recreo solo, y en su celda, siempre estará solo".

La prisión de La Santé ha albergado a personalidades notables, entre ellas al ex propietario del Olympique de Marsella, Bernard Tapie, condenado por corrupción; al sospechoso del genocidio ruandés Felicien Kabuga y al colaborador nazi francés Maurice Papon, condenado por crímenes contra la humanidad.

Claude Guéant, que forma parte del entorno de Sarkozy, también estuvo preso en este centro tras ser condenado por favoritismo en el proceso de las "encuestas del Elíseo", que también afectó al ex dirigente. En el centro penitenciario también se encuentran el político Patrick Balkany, condenado por fraude fiscal, y el ex comerciante de la Société Générale Jerome Kerviel, cuyas operaciones hicieron perder a su banco miles de millones de euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.