Iñaki López, sobre Juan Carlos Monedero: "No cree ni a los periodistas de Canal Red"

El presentador de Más Vale Tarde ha reaccionado a las palabras del fundador de Podemos y ha señalado que Monedero no cree ni a los periodistas del medio donde estuvo colaborando.

Juan Carlos Monedero está en el punto de mira después de conocerse acusaciones de comportamientos machistas por su parte y que la Universidad Complutense de Madrid haya iniciado una investigación contra él después de recibir una denuncia por acoso sexual de una alumna suya.

El fundador de Podemos ha roto su silencio en su canal de Telegram y ha respondido al periodista de 'ABC' que ha adelantado la información: "He defendido y creo en el 'solo sí es sí' porque nos hace a todas y todos más libres. Qué casualidad que ahora que se han terminado todos los juicios infames, otra vez a la carga. Y justo cuando Podemos está subiendo en las encuestas, que no sé si tendrá que ver, pero me temo que sí".

No obstante, Iñaki López ha replicado a Monedero en Más Vale Tarde y ha cuestionado que el expolítico no se crea a periodistas de Canal Red, medio en el que estuvo trabajado durante un tiempo: "Monedero no cree ni a los periodistas de Canal Red, porque ha sido precisamente un periodista de Canal Red quien lo ha puesto. Le echaron, pero periodista de Canal Red era".