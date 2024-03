Camila de Inglaterra, se ha tomado una semana de descanso por agotamiento, tras tres semanas y 13 actos en los que ha asumido las funciones de Carlos III. Sobre esta baja, María Claver ve "un poco de retroceso" tras la campaña de la monarquía británica para mejorar la imagen de la reina consorte.

"Habrá mucha gente que piense 'creo que trabajo más que Camila'", apunta en el vídeo sobre estas líneas Cristina Pardo, mientras Edu Galán comenta que el agotamiento de la monarca podría ser psicológico. "No hace ni cinco días tuvo que compartir un homenaje con los Borbones, eso tiene que dejarte marcado", responde irónico Iñaki López.

"¿Qué estaríamos diciendo si el emérito se hubiera cogido una baja por agotamiento?", se pregunta Cristina Pardo, mientras Tania Sánchez apunta que la baja de Camila puede "ser un alegato de que con 70 años no hay que trabajar". "A mi me sorprende que nos dé para 15 minutos hablando que un rey no trabaje", zanja Iñaki.