El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha sostenido este martes que Arabia Saudí "no va a tapar que es el país que más ejecuciones" realiza tras conocerse el fichaje de Rafa Nadal como embajador de la Federación Saudí de Tenis. Esta decisión ha generado una gran polémica y críticas hacia el tenista por firmar con una "monarquía absoluta" que no respeta los derechos humanos.

López ha sido contundente ya que cree que "ni comprando a Nadal van a tapar que es el país que más ejecuta a opositores", el país que "considera a las mujeres ciudadanas de segunda" y por su trato a los inmigrantes. "Arabia Saudí puede comprarse todo, pero el dinero no va a tapar que es el país que más ejecuciones realiza", ha añadido. "Es como si Jesse Owens después de ganar las olimpiadas de Berlín lo fichara el partido nazi para promoción de la hermandad de Hitler", ha comparado.

El periodista ha señalado que noticias de este tipo "matan el poco romanticismo que queda en el deporte". No obstante, ha asegurado que hay deportistas que no se venden, por eso, "hay que felicitar a jugadores como Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid que dijo que no al cheque en blanco de Arabia".