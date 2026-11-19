El presentador de Más Vale Tarde hace un alegato por la eutanasia y recuerda al líder del PP que es un derecho individual.

Iñaki López defiende la ley de eutanasia en "Más Vale Tarde" tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, sobre su posible derogación. López reivindica el derecho de las personas con enfermedades incurables a decidir sobre su final, criticando la imposición de creencias religiosas ajenas. Explica que la ley permite a quienes sufren enfermedades graves optar por la eutanasia bajo estrictos requisitos y garantías, destacando que no es obligatoria. Además, advierte que prohibirla empujaría a los enfermos a buscar alternativas sin control médico. López sugiere que el tema se discuta en el debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, abogando por un diálogo constructivo sobre problemas reales. Concluye reflexionando sobre la muerte, recordando que es un destino común para todos.

Iñaki López arranca en Más Vale Tarde este jueves con un alegato en defensa de la ley de eutanasia después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, plantease abiertamente su derogación. El presentador reivindica el derecho de las personas con enfermedades incurables y sufrimiento insoportable a decidir sobre su propio final y lanza un mensaje al líder del PP: "Nos quiere obligar a morir según sus creencias religiosas, que lo mismo no son las nuestras".

"Es esa ley que da libertad al individuo con una enfermedad incurable y un dolor grave, crónico e incapacitante para decidir sobre su propio futuro", defiende López, que insiste en que se trata de un derecho individual. "No es obligatorio. No se trata de ajusticiar a un anciano con artrosis. Se trata de librar a un enfermo desahuciado y doliente del encarnizamiento terapéutico".

El presentador también recuerda los requisitos que un solicitante de la muerte asistida debe cumplir. Incide en que "el que solicita la eutanasia es mayor de edad, capaz y consciente de lo que está solicitando". Y subraya que el procedimiento cuenta con numerosas garantías: "La eutanasia conlleva dos solicitudes, procesos deliberativos, asesoría, tribunal médico y comisión de garantía". Y añade que "el paciente puede retirar su solicitud en cualquier momento".

Con todo, el periodista advierte de las consecuencias que, a su juicio, tiene prohibir esta prestación: "Si prohíben la eutanasia a los enfermos, buscarán vías alternativas para acabar con su sufrimiento, sin control médico, sin garantías y con mucho lío judicial para el que se quede aquí".

Un mensaje a Feijóo antes del cara a cara

López aprovecha su intervención para referirse al debate entre Pedro Sánchez y Feijóo que tendrá lugar en la noche de este jueves. A su juicio, la eutanasia es un buen asunto para abordar en ese encuentro, que espera que no se convierta "tan solo en un ejercicio de farmear para insultos de diverso calibre o revolcarse en el pasado".

"Nos merecemos un debate constructivo con propuestas de futuro y soluciones sobre problemas reales: el bolsillo, la vivienda o el futuro de los derechos básicos", reclama. También reconoce que otros asuntos, como "la herencia de grandes fortunas, la 'ley de Amnistía' o las rajadas de Ayuso", son temas "muy jugosos para el debate".

Con todo, el presentador cierra su alegato con una reflexión sobre algo que, según señala, nos une a todos: la muerte. "Al final vamos a mochar. Expirar, fenecer, cascar o expirar, como ustedes quieran, pero nadie saldrá vivo de aquí", concluye.

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