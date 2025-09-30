Iñaki López: "ETA se disolvió en 2011 menos en la cabeza de Ayuso, que permanece al pilpil"

En numerosas ocasiones, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "ETA está más fuerte que nunca". En este vídeo de Más Vale Tarde, Iñaki López le recuerda que la banda terrorista fue disuelta en 2011, aunque ella piense lo contrario,

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que el lehendakari Imanol Pradales la había amenazado en medio de un mitin. Según Ayuso, Pradales dijo: "Ayuso, pin pan pum", aunque él realmente expresó en euskera: "Ayuso, escucha, Euskadi es vasca".

El origen de estas desavenencias podría estar en que Ayuso abandonó la Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari comenzó a hablar en euskera.

Sin embargo, no es la primera vez que Ayuso recurre al País Vasco, al euskera e incluso a ETA para atacar políticamente a sus rivales o victimizarse. La presidenta ha llegado a decir en varias ocasiones: "El Gobierno trabaja para Bildu. Y todo el mundo sabe lo que hay detrás de Bildu. Esto nos recuerda que ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca".

En el programa Más Vale Tarde, Iñaki López respondió a las polémicas declaraciones de Ayuso: "Vamos a recordar que ETA fue disuelta en el año 2011, felizmente disuelta para siempre, menos en la cabeza de Ayuso que permanece al pilpil".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.