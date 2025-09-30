Octubre comienza con el veranillo de San Miguel: vuelve el calor tras las lluvias torrenciales en el Mediterráneo

Los detalles Las temperaturas inician un ascenso y serán, en general, propias de la época del año o algo más altas, especialmente las diurnas.

Tras las intensas lluvias de finales de septiembre en el Mediterráneo, el inicio de octubre traerá el veranillo de San Miguel, con temperaturas que superarán los 30 grados, especialmente en el valle del Guadalquivir. Según la Aemet, el tiempo será más estable desde el miércoles, aunque podrían registrarse tormentas dispersas en el área mediterránea hasta el viernes. Las temperaturas subirán, siendo Sevilla y Córdoba las capitales más calurosas. El fin de semana mantendrá condiciones similares, aunque un frente afectará el norte peninsular el domingo. En el sur, las temperaturas seguirán siendo elevadas, alcanzando los 32 a 34 grados.

Después de las intensas lluvias de los últimos días bien el calor. El episodio de lluvias muy fuertes y persistentes de la recta final de septiembre en el Mediterráneo, e incluso torrenciales en algunas zonas, dará paso al veranillo de San Miguel al inicio de octubre, con ambiente soleado y más de 30 grados sobre todo en el valle del Guadalquivir.

El portavoz de la Aemet ha subrayado que el tiempo será "más estable" a partir del miércoles, coincidiendo con el comienzo de octubre, aunque todavía ese día y hasta el viernes se podrán registrar tormentas en puntos del área mediterránea, más dispersas y menos intensas que en días previos. "Las temperaturas inician un ascenso y serán, en general, propias de la época del año o algo más altas, especialmente las diurnas", ha apostillado.

La predicción de la Aemet indica que las capitales más calurosas podría ser Sevilla el miércoles (32) y el jueves y el viernes (33); Alicante Córdoba y Sevilla el sábado (33), y Córdoba y Sevilla el domingo (31).

Miércoles

El tiempo se estabilizará el miércoles, aunque con posibles chubascos en el este y el sur del área mediterránea peninsular, así como Ibiza y Formentera. Por la tarde podrán desarrollarse tormentas en Ceuta, Melilla, Cataluña y puntos del sureste peninsular.

Las temperaturas subirán y se espera un ambiente suave y, según Del Campo, "propio de la época del año, incluso con algo de calor en el bajo Guadalquivir, donde se superarán los 30 grados".

Jueves y viernes

El tiempo continuará estable el jueves y el viernes, con cielos prácticamente despejados y ausencia de lluvias, sin descartar algunas nubes y precipitaciones débiles en el área mediterránea peninsular y Baleares, así como chubascos en estas zonas, más intensos en Cataluña.

Las temperaturas ascenderán el jueves, sobre todo en el Cantábrico, donde bajarán el viernes. Los valores máximos serán altos para la época del año. "Se superarán estos dos días ya de octubre los 25 grados en la mayor parte del país y se alcanzarán 32 a 34 grados en localidades del oeste de Andalucía", apostilló Del Campo.

Fin de semana

El primer fin de semana de octubre traerá un tiempo similar en la mayor parte de España, aunque un frente podría barrer el extremo norte peninsular el domingo con lluvias y una bajada térmica. En el resto, seguirá el tiempo estable. Las temperaturas resultarán suaves o algo altas en el sur, con 32 a 34 grados en zonas de Andalucía.

