La odisea de alquilar en Madrid: 1.100 euros por 49 metros cuadrados en Vallecas

El equipo de Más Vale Tarde sale a la calle para comprobar si es posible alquilar un piso en Madrid con un presupuesto de entre 1.000 y 1.500 euros. El reportaje muestra la realidad en Vallecas, donde los precios se han disparado.

Más Vale Tarde se ha propuesto averiguar si todavía es posible alquilar un piso en Madrid con un presupuesto de entre 1.000 y 1.500 euros. Para ello, un reportero del programa se trasladó a Vallecas, en la zona sur de la capital. Este barrio, conocido por su carácter obrero y humilde, tampoco escapa a la fuerte subida del precio de la vivienda.

Según explican varios vecinos, la mayoría se ve obligada a vivir en habitaciones alquiladas o en pisos compartidos. El precio medio de una habitación ronda entre los 420 y 500 euros al mes.

Es el caso de Yanira, una joven que paga 1.100 euros por un piso de apenas 49 metros cuadrados en Alto del Arenal. Ella misma ofreció al programa enseñar su vivienda para mostrar cómo las dimensiones no justifican semejante gasto mensual. "Hace unos años valía 600 o 500 euros", señala

El reducido tamaño del piso, de solo tres habitaciones, limita incluso la posibilidad de tener un "sofá grande porque no cabe". Yanira confiesa que en ocasiones se siente atrapada en su propia casa: "Me gustaría vivir en otro sitio, pero está supercarísimo. Ahora ya no es algo que tú quieras, sino lo que necesitas", lamenta.

