Nacho Cano ha acaparado todas las cámaras esta semana. Su detención y su posterior rueda de prensa donde aseguraba que "el criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar", han provocado una oleada de críticas e informaciones que desmontan el argumento de que todo es "una maniobra orquestada" por la relación del exmiembro de Mecano con Isabel Díaz Ayuso, la cual apoyó por mantener los teatros abiertos durante la pandemia.

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, ha enumerado durante el programa toda "la gente contra la que carga" Nacho Cano. "Yo he hecho una rápida cuenta cuando he visto la entrevista contra la gente que ha cargado y está: el Gobierno, Justicia, los medios, extranjería, comisiones obreras y hasta el sector artístico, menos José Manuel Soto".

En cuanto al caso de José Manuel Soto, Iñaki López ha explicado que es el único artista a nivel nacional que ha mostrado su apoyo al compositor y "que es el único artista que no es comunista", haciendo alusión a la frase de Cano que aseguraba que no votaba a la izquierda y que "Nacho Cano no es comunista".