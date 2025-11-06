IA y desinformación contra el alcalde de Nueva York, así buscan frenar los 'trumpistas' el efecto Mamdani

Los detalles El mundo ultra conservador en EEUU utiliza las diferencias entre el demócrata Mamdani y Trump para manipular, aterrorizar e inventar bulos sobre el primer alcalde musulmán de Nuevo York.

El demócrata Zohran Mamdani se ha convertido en el nuevo demonio del mundo ultra conservador en Estados Unidos. Los 'trumpistas' utilizan las diferencias entre él y el presidente estadounidense para manipular, aterrorizar o directamente inventar noticias sobre el alcalde de Nueva York.

De esta forma, parece que el Mamdani se ha convertido en el nuevo origen de todos los males para ellos y contra él, utilizan todo. En redes sociales se difunden vídeos generados por inteligencia artificial que muestran monumentos e iconos de Nueva York cubiertos con un burka, como si este fuese a ser el futuro de la ciudad ahora que, por primera vez, tienen un alcalde musulmán.

Por lo pronto, el mundo MAGA ya ha pedido quitarle la nacionalidad a Mamdani alegando que es musulmán. Lo peor para ellos es que no ha nacido en Estados Unidos, lo hizo en Uganda. Un hecho al que se suma que se ha declarado socialista, lo que en el traductor ultra significa ser comunista.

Para los republicanos, su victoria es un triunfo para los que "odian" Estados Unidos y una derrota para los americanos de verdad. "Es la mayor derrota para los estadounidenses. Es realmente un marxista convencido", expresa el Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Jonhson.

La antítesis de Trump

Entre Mamdani y Trump son muchas las diferencias, más allá de que el presidente de Estados Unidos tiene el doble de años que él. Sus orígenes no podrían ser más distintos.

Trump es nieto de un empresario alemán que hizo fortuna en EEUU, nació en el seno de una familia rica y poderosa. Por su parte, Mamdani es hijo de padres migrantes, nació en Uganda y llegó a la ciudad de los rascacielos con tan solo 7 años.

No les diferencian únicamente sus ideas, también la forma de relacionarse con la gente. Mamdani se muestra accesible, mientras que Trump ha demostrado en numerosas ocasiones que mantener las formas no se le da muy bien.

El inquilino de la Casa Blanca no oculta el desprecio que le tiene al nuevo alcalde de Nueva York, incluso le ha atacado con su peculiar sentido del humor. Mamdani ha sido tajante, no apoyará la política migratoria de Trump y promete plantar cara a esta Casa Blanca subiendo los impuestos a los más ricos en la ciudad, incluido el propio Trump, el neoyorkino más poderoso del mundo.

