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Trump, enfadado con la OTAN

Iñaki López: "Donald Trump trata a los miembros de la OTAN como enemigos o aliados en función de sus necesidades"

Iñaki López pregunta en este vídeo al analista militar Juanjo Fernández si Estados Unidos podría estar "perdiendo la guerra" en Irán, mientras se refuerza el régimen de los ayatolás, que "nos tienen cogidos por donde más duele: el estrecho de Ormuz".

Iñaki López: "Donald Trump trata a los miembros de la OTAN como enemigos o aliados en función de sus necesidades"

Después de pedir ayuda a la OTAN, e incluso a China, para proteger el estrecho de Ormuz, hoy Donald Trump mostraba su enfado por la negativa de la inmensa mayoría de países y afirmaba que Estados Unidos "no necesita la ayuda de nadie".

Juanjo Fernández, analista militar, apunta en el vídeo sobre estas líneas que "esto no es una cuestión de la OTAN", pues recuerda que Trump no ha consultado "a nadie" para iniciar el conflicto, cuando en situaciones de este tipo "todo el mundo busca apoyos políticos".

"Donald Trump trata a los miembros de la OTAN como enemigos o como aliados en función de sus propias necesidades", apunta Iñaki López, que pregunta a Fernández si no tiene la sensación de que "Estados Unidos está perdiendo esta guerra", mientras "se está reforzando cada vez más la parte más radical de los ayatolás", que "nos tienen a Occidente cogidos por donde más duele, que es el estrecho de Ormuz".

En este sentido, el analista propone preguntarse quién sale beneficiado de esta guerra, ya que para Estados Unidos Irán "puede ser un enemigo estratégico, en términos de geopolítica", mientras que para Israel "es un enemigo existencial".

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