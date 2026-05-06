Jorge Goikoetxea estuvo en el crucero 11 días, antes del brote de hantavirus: "Los protocolos del barco eran increíbles"

Este llevó a cabo una travesía que partió y tuvo como fin Ushuaia. Él coincidió con el capitán del barco y parte de la tripulación. Goikoetxea destaca la limpieza del barco y que la tripulación es "extraordinaria".

Más Vale Tarde conecta con Jorge Goikoetxea que, durante 11 días, estuvo en el crucero MV Hondius que, actualmente, está sufriendo un brote de hantavirus. Goikoetxea estuvo en dicho barco durante la parte inicial del viaje, no en el momento que comenzó el brote.

Goikoetxea señala que él viajó a finales de marzo y que, en ese momento, estaba el mismo capitán, pero parte de la tripulación no es la misma. Su travesía partió y tuvo como fin Ushuaia. "Pasamos el estrecho de Drake y estuvimos siete días haciendo desembarcos a la península de la Antártida", añade.

Jorge cuenta que los protocolos del barco eran "increíbles". "Nos hacían quitar las piedras más pequeñas de las botas con un clip", explica. Este indica que esos protocolos se llevan a cabo "por sistema". "Me parecía excesivo", comparte. Este cuenta que querían evitar cualquier tipo de contaminación. "Tienen muchísimo personal controlando", añade.

Sobre cómo es el día a día en el barco, Goikoetxea indica que había una vida en común. Los pasajeros coincidían en el comedor y, además, todos los días había charlas sobre de diversos temas como, por ejemplo, la historia de la Antártida hasta de la fauna de la zona. "Todas las noches nos juntábamos con la gente de otros países para hacer los comentarios del día", añade.

Sobre la situación que se está viviendo, Jorge cree que se está hablando "de algo que se nos va de las manos". "Me duele muchísimo porque hemos conocido a la tripulación, es extraordinaria, el barco estaba completamente limpio y desinfectado", concluye.

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