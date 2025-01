Iñaki López: "Es difícil preguntarle a un padre si tiene un hijo favorito, pero creo que un hijo enseguida lo sabe"

Un estudio científico ha confirmado que los padres sí que tienen un hijo favorito. Según concluye, el 65% de las familias evidencian un favoritismo sobre uno por encima de otro.

Para comprobar esta teoría, los colaboradores de Más Vale Tarde desvelan en el vídeo sobre estas líneas si creen que han sido los hijos predilectos de sus padres. "Yo de mi madre sí", admite Ramoncín, mientras que Juande Colmenero apunta que "yo igual lo fui de mi padre".

Bea de Vicente se disculpa con sus hermanos que "me van a matar", pero afirma que fue la 'favorita': "Fui un tormento, pero me reciclé", comenta. En el caso de Tania Sánchez "estaba repartido, papá con uno, mamá con otro". Javier Bastida, por su padre, señala que "mi padre me dijo el otro día: 'Menos mal que está tu hermana'".

A propósito de todo esto, Iñaki López deja una reflexión: "Es difícil preguntarle a un padre si tiene hijo favorito, pero creo que un hijo enseguida sabe si es el favorito de sus padres o no".