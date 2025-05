Iñaki López desvela dónde probó por primera vez el ajoblanco: "Me lo dio Isabel Pantoja en un Rocío"

Carlos Maldonado y Pablo Ojeda vuelven a Más Vale Tarde con una deliciosa propuesta: ajoblanco con salmón ahumado y requesón. El chef explica que el origen del plato no está claro. Como expone, es una elaboración que se consume en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha.

Iñaki López cuenta que este plato no es muy conocido en el norte. "Yo tenía ya mi edad cuando lo probé", explica el presentador. López comparte, entonces, una curiosa anécdota: "El primer ajoblanco que probé me lo dio Isabel Pantoja en un Rocío".

"Sabes que esto mañana es titular", comenta Pablo. "Me lo dio Maika Vergara, periodista ya fallecida", añade Iñaki. "Estaba yo allí grabando un reportaje y apareció Isabel y nos dio ajoblanco", explica el presentador, "estaba muy bueno".

López no duda en comparar ambas elaboraciones y, en este caso, la preparación de la tonadillera no consigue superar a la del chef Maldonado. "Isabel, han superado tu ajoblanco", afirma Iñaki. "El pollo a la Pantoja, no sé...", concluye López.