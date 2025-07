Iñaki López critica la recogida de cable del PP Murciano ante las amenazas de Vox: "Ha tirado su dignidad por la ventana"

La Comunidad de Murcia cede ante la presión de Vox y da marcha atrás en su plan de adquirir viviendas para acoger a 60 menores migrantes. La decisión llega después de que el partido de Santiago Abascal advirtiera públicamente que no apoyaría los futuros presupuestos de la región si el proyecto seguía en pie.

Conviene recordar que Fernando López Miras, del Partido Popular y actual presidente de la comunidad autónoma, gobierna en Murcia gracias al apoyo de Vox.

Fue el propio Abascal quien lanzó la advertencia a través de sus redes sociales. "Si esto no es inmediatamente retirado y no recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos... o tendrá que aprobarlos con el PSOE", escribía el líder de Vox.

Tan solo una hora después, la consejera de Política Social de Murcia, Conchita Ruiz, también anunciaba en redes sociales la rectificación del Ejecutivo murciano: "La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder".

Desde Más Vale Tarde, Iñaki López criticaba duramente la postura del gobierno murciano. "¿Qué es lo que no volverá a suceder en Murcia? ¿Llevarle la contraria a Abascal? ¿No volverá a suceder que vuelva a preferir los derechos humanos a unos presupuestos? La consejera ha tirado su dignidad por la ventana", afirmaba el presentador.