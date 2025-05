Iñaki López, sobre la crisis en Barajas por las personas sin hogar: "Se han cerrado baños y han bajado la climatización. Se lo ponen difícil"

El presentador ha recalcado que se está abandonando "a las principales víctimas" porque no hay acuerdo entre administraciones para solucionar la situación de las personas sin hogar.

Barajas se ha convertido en un centro de atención las últimas semanas debido a que cientos de personas sin hogar han acudido al aeropuerto para poder dormir allí, algo que ya no podrán hacer después de la decisión de AENA de limitar la entrada de personas al aeropuerto por la noche.

No obstante, la intervención de AENA no parece ser la única medida que se ha tomado al respecto. De hecho, Iñaki López, en Más Vale Tarde, ha asegurado que se le "va a dificultar mucho" a las personas vulnerables que pernoctan allí poder seguir haciéndolo.

El presentador ha apuntado algunas de las medidas que se están tomando para que, si alguien sigue pasando la noche allí, sea en unas condiciones peores: "Los medios de comunicación ya indican que se va a dificultar mucho que esas personas (sin hogar) estén allí. Se van a cerrar baños, se han quitado asientos, se han cegado enchufes, se prohibido a las ONGs que acuden habitualmente allí a repartir comida que lo hagan, se ha bajado la climatización...".

"Como no hay acuerdo entre administraciones, se van a abandonar a las principales víctimas de todo esto, que son las personas vulnerables que están ahora sin hogar. Y que no acuden con intención de colarse en un avión y tener un vuelo gratis en Barajas, sino que a dormir porque no hay hueco en los albergues municipales", ha concluido.