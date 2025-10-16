Cristina Pardo, sobre Vito Quiles: "Está haciendo algo que ya ha hecho Charlie Kirk. Me parece bastante patético"

Cristina Pardo reflexiona en este vídeo sobre los disturbios en el acto no autorizado de Vito Quiles en la Universidad de Barcelona, un intento del agitador por emular a Charlie Kirk que la presentadora ve "bastante penoso".

La visita no autorizada de Vito Quiles a la Universidad Autónoma de Barcelona provocaba disturbios en el campus, hasta el punto de que los Mossos d'Esquadra tenían que actuar para evitar enfrentamiento entre seguidores y detractores del activista de extrema derecha.

Todo ello en un intento del agitador ultra por emular a Charlie Kirk en un acto donde no contaba con los permisos de la universidad, que ni tan siquiera había solicitado.

Tania Sánchez apunta que con esto, Quiles quiere "construir un relato de que es una persona reprimida por el poder" y que lo peor es "regalarle las imágenes, los discursos y los argumentos". Por ello, propone que en la siguiente parada de su 'tour' por las universidades le reciban "bailando o con música".

Cristina Pardo, por su parte, ve "bastante penoso" que Vito Quiles intente emular a Charlie Kirk: "Está haciendo algo que ya ha hecho otra persona". "Es un copión, ni siquiera es original y me parece bastante patético", sentencia.

