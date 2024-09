Más Vale Tarde analiza los mejores momentos que dejó la segunda entrega de 'López y Leal contra el canal', entre ellos la prueba donde Iñaki López dirigía desde la grúa a un Roberto Leal que estaba colgando.

"Si tienes dudas, grita mucho, que como estoy aquí dentro con la calefacción me cuesta oírte", comentaba Iñaki López mientras zarandeaba al presentador de 'Pasapalabra' al son de "precaución, amigo conductor". "Iñaki, más vale tarde, pero no te lo tomes al pie de la letra", le llegaba a 'recriminar' Leal.

"Ahí me la jugué", reconoce Iñaki en plató, donde asegura que "si me lesiono yo, nadie se da cuenta en esta casa hasta mayo, pero si se lesiona Roberto Leal, que tiene siete programas diarios y uno semanal, es verdad que me lo iban a echar mucho en cara".