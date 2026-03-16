Ignacio Cembrero, sobre el nuevo grupo terrorista islámico que amenaza a Europa: "Da la impresión de que son aficionados"

Ignacio Cembrero analiza la aparición de un nuevo grupo terrorista surgido tras la guerra en Irán que ya ha perpetrado varios ataques a sinagogas en Europa. En este vídeo asegura que España, "ni mucho menos", estaría "en cabeza de sus objetivos".

A raíz de la guerra en Irán ha surgido un nuevo grupo terrorista islámico que ya ha atacado varias sinagogas en países europeos. Más Vale Tarde lo analiza con Ignacio Cembrero, que apunta que estos ataques a edificios se han llevado a cabo "de noche, cuando en principio no podía haber ni muertos ni heridos".

"Por ahora es poca cosa, esperemos que no vaya a más", afirma el periodista, que no considera que España "figure, ni mucho menos, en cabeza de sus objetivos". Entre otras cosas, porque "hay un cierto agradecimiento de países como Irán por la postura que ha adoptado el presidente del Gobierno".

Eso, aclara Cembrero, "no significa que haya adoptado una postura proiraní", pero sí que se ha "desmarcado de Estados Unidos, de Israel, y de buena parte de sus socios de la Unión Europea" al criticar la guerra.

Cembrero invita a tomarse con escepticismo las declaraciones de Donald Trump cuando asegura que tienen controlados todos los grupos terroristas que podrían atentar en Estados Unidos y apunta que, en Europa, hay muchos musulmanes chiíes que "se sienten dolidos" por los ataques a Irán y que "quizá sean capaces, recibiendo instrucciones, de emprender acciones".

En cualquier caso, la impresión de Cembrero es que estos grupos terroristas "son aficionados" hasta el momento, aunque "otra cosa es que venga gente mucho más formada desde el Medio Oriente para actuar en Europa". A día de hoy, considera, lo que ha ocurrido es "llamativo", pero todavía no "para asustarse en exceso".

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