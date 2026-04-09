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Netanyahu dinamita la tregua

Ignacio Cembrero: "Controlar la inflación aburre a Trump porque no pasará a la historia. Quizás reconfigurando a lo bestia Oriente Próximo sí"

Ignacio Cembrero analiza en Más Vale Tarde la delicada situación del alto el fuego en Irán por los bombardeos de Israel en el Líbano. En este vídeo, analiza la influencia que está ejerciendo Netanyahu sobre Trump en el conflicto.

Ignacio Cembrero analiza en Más Vale Tarde la delicada situación del alto el fuego en Irán por los bombardeos de Israel en el Líbano. En este vídeo, analiza la influencia que está ejerciendo Netanyahu sobre Trump en el conflicto.

En estos momentos el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán pende de un hilo por Benjamín Netanyahu y los bombardeos de Israel en el Líbano.

Ignacio Cembrero considera que el presidente de israelí está "saboteando" una tregua "ya de por sí frágil" con su ofensiva en el Líbano y que, a juzgar por la reacción iraní, "lleva camino de conseguirlo".

El periodista apunta que "Netanyahu ha embarcado a Trump en esta aventura" y que cuando el presidente norteamericano "ha considerado que se estaba metiendo en un avispero y que convenía salir", el primer ministro israelí no le ha permitido "franquear la puerta" que le había abierto Pakistán.

En su opinión, Netanyahu "ha halagado muchísimo" a Trump diciéndole que "va a hacer en Oriente Próximo lo que ningún otro presidente se ha atrevido y como Trump es un vanidoso y un narcisista, le ha convencido de que iba a hacer historia".

Cembrero apunta que desde que inició su segundo mandato, Trump "nunca se ocupa de sus asuntos domésticos", como la contención de la inflación. "Eso le aburre. Con contener la inflación no va a pasar a la historia, pero quizás reconfigurando a lo bestia Oriente Próximo sí lo hará", concluye.

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