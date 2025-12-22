La coctelera de las encuestas: el PP ganaría las elecciones con un 32,8% ante el subidón de Vox y el desgaste del PSOE

Los detalles El politólogo Lluís Orriols, en Al Rojo Vivo, ha analizado unos datos que dan la victoria a los 'populares' pero con un porcentaje similar al de 2023 a pesar del bajón socialista. Vox, gran beneficiado.

Las elecciones en Extremadura han dejado al PP dependiendo nuevamente de Vox, mientras el PSOE sufre una caída significativa, obteniendo solo 18 escaños frente a los 28 de 2023. Vox se convierte en un aliado crucial para que María Guardiola forme gobierno. Estos resultados son vistos en clave nacional, analizados en el especial de Al Rojo Vivo y por el politólogo Lluís Orriols. Las encuestas indican que el PP sería la primera fuerza política, aunque no mejoraría sus resultados del 23J. Vox experimenta un aumento significativo, alcanzando un 17,6% y asegurando una mayoría absoluta con el PP. Orriols destaca que el PSOE muestra un desgaste considerable, situándose por debajo del 30% en intención de voto.

En una clave que ha hecho sacar la coctelera en el especial de Al Rojo Vivo con motivo de los comicios extremeños. Una en la que se han introducido los datos para unas hipotéticas elecciones generales de las encuestas de diciembre de El País, de El Mundo, de El Español y de laSexta. Una que ha analizado el politólogo Lluís Orriols.

El profesor de la Universidad Carlos III ha afirmado que todas las encuestas son "sistemáticas en mostrar que el PP sería la primera fuerza política". Sin embargo, matiza que no mejoraría sus resultados del 23J.

"Es la España de los dos bloques, cuando tienes el desgaste del PSOE pero no ves rendimientos netos del PP puede no sorprender hoy en día por eso. En otros tiempos no era así", ha afirmado.

Porque los `populares obtendrían el 32,8% de los votos en unas hipotéticas elecciones, con un PSOE que se quedaría por debajo del 30 con un 27,2%. "Va mostrando un desgaste", cuenta Orriols.

"Es por lo que hemos visto en Extremadura, por la desmovilización. Se sitúan por debajo del 30%. Cuanto más se acerque al 26% o al 25% más estará en la zona de peligro", ha explicado.

En cuanto a Vox, subidón con respecto a 2023. La fuerza de ultraderecha se colocaría con un 17,6%, con lo que su suma con el PP sería de rotunda mayoría absoluta.

"Viendo cómo se comporta Vox en la autonómica es posible que esto se quede corto. Tenemos el precedente de Podemos en 2015 o en 2016, y que un tercer partido llegue a la cota del 20% es un hito histórico. El partido puede sobrevivir de manera cómoda en el sistema político español", ha concluido.

