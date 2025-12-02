Cristina Pardo: "Me sorprendería que los periodistas supiéramos cosas de la vida de Ábalos y Sánchez no"

"Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve. Y no la niego, es evidente", ha comentado Pedro Sánchez sobre su relación con Ábalos.

Pedro Sánchezha hablado por primera vez de José Luis Ábalos tras su ingreso en Soto del Real. El presidente del Gobierno ha asegurado que el exministro "era un gran desconocido para mí en lo personal".

"Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve. Y no la niego, es evidente. Y otra es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí", ha comentado Sánchez.

Asimismo, ha insistido en su papel contra la corrupción: "En cuanto ha habido un atisbo de corrupción en mi partido o en mi Gobierno, como es el caso de José Luis Ábalos, he actuado con absoluta contundencia".

"La relación con Koldo García era anecdótica y la faceta personal de Ábalos era absolutamente desconocida para Sánchez", resume Cristina Pardo tras escuchar las declaraciones del presidente. "Me sorprendería que los periodistas supiéramos cosas de la vida de Ábalos y Sánchez no", termina diciendo Pardo.

Por su parte, Antonio Maestre ha señalado que en esta ocasión Sánchez se estaría refiriendo a si ha mantenido con Ábalos una relación de amistad más allá de los deberes políticos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí