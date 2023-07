A sus 77 años, Txaro Tomasena se ha convertido en la mujer más longeva en cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado. Una travesía de algo más de 16 kilómetros que ha completado en seis horas y 23 minutos. "Me encuentro francamente bien, ¡objetivo cumplido!", celebra en Más Vale Tarde.

No obstante, el proceso para lograrlo ha sido duro, según explica: "Si llego a saber que la preparación iba a ser tan seria, pues igual me lo hubiese pensado", reconoce. "Ahora estoy muy contenta porque he entrenado mucho, intenso, calidad, y he conseguido el objetivo", puntualiza no obstante.

Según detalla, sus entrenamientos han sido "progresivos". "Llegó un momento en que me parecía que yo no iba a poder aguantar aquella carga", admite la nadadora, que aprendió a nadar a los 50 y empezó a hacerlo "en serio" a los 65. De la travesía, indica, lo más complicado fue nadar contra la corriente, que en un momento dado se le puso en contra. A pesar de todo, asegura no tener "ni una pequeña agujeta".

