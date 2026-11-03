"Han aprovechado una madrugada con poca gente para apalear a los acampados": Alicia del Río opina sobre el desalojo de la Puerta del Sol

Más Vale Tarde entrevista a Alicia del Río, portavoz del sindicato de Inquilinas, que se pronuncia sobre el desalojo nocturno de la Puerta del Sol y responde al líder del PP sobre la Huelga del 11N.

Esta tarde en Más Vale Tarde , Iñaki López habla con Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, tras el desalojo nocturno de la Puerta del Sol por parte de 400 agentes de la Policía Nacional.

"Condenamos toda la violencia policial que ha ocurrido en el desalojo nocturno, esta violencia policial que se repite cada vez más", ha comentado la portavoz, que asegura que durante el desalojo la Policía "ha apaleado" a las 300 personas que quedaban acampadas en las Puerta del Sol. Una violencia que, según del Río, se repite cada vez más, en referencia a las manifestaciones en materia de Educación y a los desahucios.

Por su parte, la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, niega la violencia en el desalojo de la acampada, afirmando que ha ocurrido "sin disturbios ni episodios de violencia".

La portavoz de 'Inquilinas' apela a la misma delegada a ejercer un control sobre las actuaciones policiales.

"Los sindicatos ferroviarios van a la huelga por las mejoras de sus condiciones"

Alicia del Río responde a la petición de Feijóo de parar la huelga general del próximo 11 de noviembre: "Esta huelga es también por los servicios públicos".

La portavoz del sindicato de vivienda defiende que "en el sistema ferroviario hay una infrafinanciación crónica, lo mismo con Educación y Sanidad", y que esta huelga "no le interesa al señor Feijóo".

Alicia explica que la huelga "hará un daño económico a las minorías más enriquecidas" y que desde ese daño se podrá negociar mejoras para la sociedad. Concluyendo sobre la huelga general, la portavoz afirma: "Es una huelga de lo que sostiene la vida contra el lucro de una minoría".

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