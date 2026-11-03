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Tragedia en Urda

Diego Marqueta, ingeniero industrial: "Cojo 150 trenes AVE al año, es un sistema seguro. Requiere de un análisis exhaustivo"

El ingeniero y perito afirma en Más Vale Tarde que lo sucedido en Urda "es un cúmulo tan desgraciado que el análisis tiene que ser totalmente sereno", pero no duda del conjunto del sistema ferroviario.

Diego Marqueta, ingeniero industrial: "Cojo 150 trenes AVE al año, es un sistema seguro. Requiere de un análisis exhaustivo"
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Tras los accidentes de Urda y Azamuz, que se han cobrado la vida de 115 personas este 2026, muchos ciudadanos desconfían del sistema ferroviario español, algo que ha sido señalado por el propio presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, como uno de los principales retos tras la tragedia.

Al respecto, el ingeniero industrial Diego Marqueta asegura en Más Vale Tarde que, pese a que "el sistema es mejorable", en términos generales "es seguro". "Yo cojo más de 150 trenes AVE al año y conozco cómo funciona el sistema, es un sistema seguro que se basa en redundancias", afirma.

"Por eso, la gran pregunta es qué ha pasado para que una decisión que está perfectamente homologada por el código ferroviario se tomara en el peor momento", añade respecto al accidente de Urda.

"Es un cúmulo tan desgraciado que el análisis tiene que ser totalmente sereno, como hemos comentado en alguna ocasión", concluye Diego Marqueta su intervención en Más Vale Tarde.

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