Pedro Rodríguez explica la crisis en EEUU con una "mierda ultraprocesada" que se está vendiendo más que nunca" por el coste de la vida

Pedro Rodríguez analiza en Más Vale Tarde una de las claves de estas elecciones de medio mandato en Estados Unidos: el elevado coste de la vida que está llevando a familias a recurrir a ultraprocesados: "Ya no es la guerra cultural, es la guerra por llegar a final de mes".

Donald Trump afronta hoy las elecciones de medio mandato que, según él mismo, son las más importantes de su vida. "Es victoria o rendición de cuentas", comenta Pedro Rodríguez, que afirma que en estas elecciones "Trump se juega su futuro personal, pero también está en juego la democracia de Estados Unidos".

Una de las claves de estas elecciones es la delicada situación económica para muchas familias en Estados Unidos por el elevado coste de la gasolina o la cesta de la compra. Algo que el profesor de Relaciones Internacionales explica con un producto, el 'Helper', que podría interpretarse con aquello que hacían las abuelas de "ahumecer para estirar un poco la comida".

Este producto vale 1,59 dólares en los supermercados de Nueva York y, apunta Rodríguez, "consiste en un poco de pasta y un argamasa": "Es una mierda ultraprocesada que se está vendiendo más que nunca", apunta el experto, que señala que "si tú mezclas esto con una libra de carne picada, digamos que por unos diez dólares puedes servir algo que se parece a una comida caliente a una familia de cuatro".

"Esta es la contradicción. Vivimos en una sociedad de tofu orgánico y de hamburger helper, un producto ultraprocesado que en condiciones normales un padre dudaría mucho de servirlo a sus hijos", indica Rodríguez, que explica que en Estados Unidos "las rentas de capital van fenomenal, pero las rentas del trabajo no". Por todo ello, afirma: "Ya no es la guerra cultural, es la guerra por llegar a final de mes".

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