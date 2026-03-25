Hablan los conductores de la gasolinera más barata de Madrid: "Fácilmente me ahorro 20 o 30 euros"

Javier Bastida se traslada a la gasolinera más barata de Madrid, donde la gasolina 95 está 1,39 euros y la compara con otra que tiene más cerca: "Está 18 céntimos más cara la que tengo cerca del trabajo".

Javier Bastida se traslada 50 kilómetros para ir a la gasolinera más barata de Madrid, donde la gasolina 95 está a 1,39 euros. Nada más llegar, el periodista se encuentra largas colas de conductores. Uno de ellos explica que todos los días mira "en qué gasolinera el precio está más barato y en base a eso" decide a cuál ir.

Pero, ¿cuánto se ahorran en un depósito al ir a esta gasolinera? "Fácilmente 20 o 30 euros", explica un conductor en el vídeo, donde otro confiesa que tenía varias gasolineras más cerca, pero le merece le pena esta: "Lo tenía calculado y hay un margen de 10 litros por depósito".

Otro conductor señala que "hay mucha diferencia" entre los precios de una gasolinera y otra. Algo que comprueba el propio Bastida al trasladarse a la gasolinera que tiene más cerca del trabajo: "Está 18 céntimos más cara que la gasolinera más barata de Madrid, aquí ahorrar, imposible".

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