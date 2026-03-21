El consejo del experto Jorge Morales: "Echen gasolina este domingo, porque no sé si el paquete (con descuentos) llega al jueves"

Morales ha recomendado que la gente no eche gasolina este sábado, ya que a partir del domingo bajará el precio por litro, aunque también ha aconsejado que no se espere mucho tiempo para llenar el depósito, porque quizás el paquete de medidas anticrisis no salga adelante.

El experto en energía Jorge Morales ha advertido en La Roca de que "el problema es que el tiempo de duración del propio paquete (de medidas anticrisis) está en discusión". "Tengo muchas dudas de que el paquete se vaya a convalidar esta semana en el Congreso porque el decreto ley tiene 143 páginas", ha expresado.

Así, el experto ha hecho una recomendación: "No echen gasolina hoy, pero echen gasolina mañana, porque yo no sé si este paquete llega al jueves y entonces inmediatamente vuelven a subir los 30 céntimos".

Además, Morales ha defendido que "las medidas que se han tomado ahora para la situación actual son muy buenas". "En cualquier caso, aunque el decreto se convalide, esto nos da hasta la semana que viene, porque la semana que viene, si no se liberan otros 400 millones de petróleo y no tenemos mucho más para liberar esto, el problema es que se dispara el petróleo", ha alertado.

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