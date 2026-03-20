El surrealista directo de Javier Bastida con el mono Punch y un perro: "Me prometieron una primavera en la que luciría el sol"

España dice adiós al invierno pero aún no a las bajas temperaturas. A partir del domingo, eso sí, habrá subidas con el termómetro alcanzando los 18 grados y con "motivos de alegría y de esperanza" en cuanto al mercurio.

La primavera ya está aquí. Tras varios meses de frío invierno, de lluvias y de viento, con algún que otro respiro hace no mucho, llega una nueva estación con pocos cambios en el mercurio. Con las temperaturas todavía siendo bajas y con el sol haciéndose de rogar en no pocos puntos del país.

Y Javier Bastida bien lo sabe. "Me prometieron una primavera en la que el sol iba a lucir, en la que la sangre se iba a revolucionar... y llevo tres horas y aquí no hay nada", ha afirmado con el mono Punch a sus espaldas como invitado.

Porque todo va a ser así al menos durante el fin de semana: "Tenemos 11 grados de máxima, pero el domingo van a experimentar una subida de locos, con 18 grados de máxima".

"La primavera llega y lo hace para quedarse a partir del domingo. Tenemos motivos de alegría y de esperanza. Pero, de momento, lo que tengo es un perro por aquí. Se llama Olivo. Olivo, el perrito. Nos vamos a buscar el sol", ha cerrado Bastida.

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