Habla una persona que fue jurado popular en un caso mediático: "La resolución fue muy rápida"

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se siente en el banquillo de los acusados y que, si finalmente va a juicio, la juzgue un jurado popular.

Miguel Ángel, quien fue jurado popular en Zaragoza, en un caso de asesinato, ha contado en Más Vale Tarde cómo fue su experiencia. "Hubo primero una selección del jurado. En un principio íbamos unos 20 más o menos y de ahí nos iban haciendo preguntas de si conocíamos a algunos de los implicados, luego en qué trabajamos", cuenta.

Su caso, aunque no puede revelar cuál era, era un caso mediático del cual se hablaba de ello en la calle. De hecho, la Policía les acompañaba al jurado popular al hotel y les retiraron el móvil para no poder tener contacto con el exterior.

Pero según cuenta Miguel Ángel, en su caso ""la resolución fue muy rápida". "En dos horas se había resuelto. Estuvimos muy poco tiempo aislados", ha señalado.