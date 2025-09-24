Pedro Águeda explica el cambio en el negocio de alquileres turísticos del novio de Ayuso: "Se dedica a otra cosa bien distinta"

Pedro Águeda analiza en este vídeo el cambio de la empresa de Alberto González Amador, que en 2023 tenía como objeto de negocio el alquiler turístico y en 2024 eran locales industriales.

'elDiario.es' informa que el novio de Isabel Díaz Ayuso estaría camuflando su negocio de alquileres turísticos como alquiler de locales industriales. Según explica el medio, en las cuentas de 2023 aparecía un objeto de negocio y en las de 2024 otro.

Más Vale Tarde analiza esta noticia con Pedro Águeda, que asegura "no saber" a qué se debió este cambio, porque al llamar a Alberto González Amador y a su empresa, October Twelve, "no se nos ha querido atender".

El periodista de 'elDiario.es' apunta que el Ayuntamiento de Madrid tiene expedido un permiso a la empresa "para que actúen como casa de huéspedes", razón original que dio pie a la formación de la empresa.

Sin embargo, ahora se dedica "a una cosa bien distinta. A eso y a facturar mucho menos en el ejercicio anterior". Algo que considera "llamativo", dado "el alto nivel de ocupación que tienen los locales".

Los locales, indica, se encuentran en "una zona bastante deprimida de Madrid, en el distrito de Usera", que sin embargo está muy bien comunicada con el centro, lo que llevaría a que se esté "llenando de pisos turísticos".

Esto, señala, estaría "gentrificando el barrio que, como otros barrios de clase trabajadora, tienen pisos de alquiler con precios muy elevados que están expulsando todavía más lejos de la capital a las familias".